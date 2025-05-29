Заточенный в тайской тюрьме тюменец вернется домой

Неравнодушные собрали 50 000 рублей на билет из Таиланда в Тюмень для музыканта Сергея Троянова (Трой), который несколько месяцев находится в тюрьме в Бангкоке из-за нарушения срока пребывания в стране. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.
«Сбор закрыт. Собраны средства на билет до Тюмени», — написала Шерстобоева в своем канале в «Дзене».
Для того чтобы Сергей Троянов вернулся в Тюмень, необходимо было 50 000 рублей на обратный билет. Мужчина на пять месяцев превысил максимальный срок пребывания в Таиланде, за что в конце февраля был арестован и помещен в иммиграционную тюрьму, в камеру на 60 человек.
Деньги для помощи мужчине собирали неравнодушные благотворители. Судя по отчету волонтеров, люди переводили суммы от 500 до 2 500 рублей. Однако окончательно закрыть сбор помог один транш в 25 000 рублей.
Сергей Троянов — бывший музыкант из Тюмени. Он был лидером рок-группы «Улицы мира».
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