Заточенный в тайской тюрьме тюменец вернется домой

Волонтеры закрыли сбор на билет из Таиланда в Тюмень для арестованного музыканта
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Сергея Троянов выйдет из тайской тюрьмы и вернется в Тюмень
Сергея Троянов выйдет из тайской тюрьмы и вернется в Тюмень Фото:

Неравнодушные собрали 50 000 рублей на билет из Таиланда в Тюмень для музыканта Сергея Троянова (Трой), который несколько месяцев находится в тюрьме в Бангкоке из-за нарушения срока пребывания в стране. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.

«Сбор закрыт. Собраны средства на билет до Тюмени», — написала Шерстобоева в своем канале в «Дзене».

Для того чтобы Сергей Троянов вернулся в Тюмень, необходимо было 50 000 рублей на обратный билет. Мужчина на пять месяцев превысил максимальный срок пребывания в Таиланде, за что в конце февраля был арестован и помещен в иммиграционную тюрьму, в камеру на 60 человек.

Деньги для помощи мужчине собирали неравнодушные благотворители. Судя по отчету волонтеров, люди переводили суммы от 500 до 2 500 рублей. Однако окончательно закрыть сбор помог один транш в 25 000 рублей.

Сергей Троянов — бывший музыкант из Тюмени. Он был лидером рок-группы «Улицы мира».

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Неравнодушные собрали 50 000 рублей на билет из Таиланда в Тюмень для музыканта Сергея Троянова (Трой), который несколько месяцев находится в тюрьме в Бангкоке из-за нарушения срока пребывания в стране. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. «Сбор закрыт. Собраны средства на билет до Тюмени», — написала Шерстобоева в своем канале в «Дзене». Для того чтобы Сергей Троянов вернулся в Тюмень, необходимо было 50 000 рублей на обратный билет. Мужчина на пять месяцев превысил максимальный срок пребывания в Таиланде, за что в конце февраля был арестован и помещен в иммиграционную тюрьму, в камеру на 60 человек. Деньги для помощи мужчине собирали неравнодушные благотворители. Судя по отчету волонтеров, люди переводили суммы от 500 до 2 500 рублей. Однако окончательно закрыть сбор помог один транш в 25 000 рублей. Сергей Троянов — бывший музыкант из Тюмени. Он был лидером рок-группы «Улицы мира».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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