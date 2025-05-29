Жители Тюмени начали собирать в лесах первые опята и боровички. Фотографиями своего «улова» они делятся в социальных сетях.
«Первые боровички! Масляток много переростков. Кровососущих — миллион», — написала Инна Моисеева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Грибы девушка нашла в лесу за деревней Криводанова. Также в посадках встречаются и летние опята. Их тюменцы обнаружили на Велижанском тракте и в районе Суходолья. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пошли первые маслята.
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