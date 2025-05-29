Тюменцы собирают первые опята и боровички. Фото

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Тюменцы без проблем называют места, где находят первые грибы
Тюменцы без проблем называют места, где находят первые грибы Фото:

Жители Тюмени начали собирать в лесах первые опята и боровички. Фотографиями своего «улова» они делятся в социальных сетях.

«Первые боровички! Масляток много переростков. Кровососущих — миллион», — написала Инна Моисеева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Грибы девушка нашла в лесу за деревней Криводанова. Также в посадках встречаются и летние опята. Их тюменцы обнаружили на Велижанском тракте и в районе Суходолья. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пошли первые маслята.

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Жители Тюмени начали собирать в лесах первые опята и боровички. Фотографиями своего «улова» они делятся в социальных сетях. «Первые боровички! Масляток много переростков. Кровососущих — миллион», — написала Инна Моисеева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Грибы девушка нашла в лесу за деревней Криводанова. Также в посадках встречаются и летние опята. Их тюменцы обнаружили на Велижанском тракте и в районе Суходолья. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пошли первые маслята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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