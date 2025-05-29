Житель ХМАО до смерти забил и изрезал подругу

В Урае заключили под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой. Следователи считают, что он забил подругу до смерти и изрезал ножом, когда они вдвоем выпивали.
«На фоне опьянения по малозначительному поводу между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове подручным предметом, а после этого — множественные ножевые ранения. Смерть женщины наступила на месте преступления», — говорится в telegram-канале окружного Следкома.
Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства. Проводятся экспертизы и допрашиваются свидетели.
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