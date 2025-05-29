Житель ХМАО до смерти забил и изрезал подругу

© Служба новостей «URA.RU»
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Урайца подозревают в убийстве знакомой
Урайца подозревают в убийстве знакомой Фото:

В Урае заключили под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой. Следователи считают, что он забил подругу до смерти и изрезал ножом, когда они вдвоем выпивали.

«На фоне опьянения по малозначительному поводу между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове подручным предметом, а после этого — множественные ножевые ранения. Смерть женщины наступила на месте преступления», — говорится в telegram-канале окружного Следкома.

Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства. Проводятся экспертизы и допрашиваются свидетели.

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В Урае заключили под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой. Следователи считают, что он забил подругу до смерти и изрезал ножом, когда они вдвоем выпивали. «На фоне опьянения по малозначительному поводу между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове подручным предметом, а после этого — множественные ножевые ранения. Смерть женщины наступила на месте преступления», — говорится в telegram-канале окружного Следкома. Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства. Проводятся экспертизы и допрашиваются свидетели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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