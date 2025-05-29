Хедлайнером легендарного фестиваля «Самотлорские ночи» в ХМАО станет экс-солистка «Миража»

В Нижневартовск на фестиваль «Самотлорские ночи» приедут звезды российской эстрады. На церемонии закрытия 15 июня большой концерт даст экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина, выяснило URA.RU.
«В день закрытия „Самотлорских ночей“ 15 июня в Нижневартовске выступит Маргарита Суханкина», — рассказала агентству начальник управления культуры Нижневартовска Светлана Селиванова. Среди звездных гостей «Самотлорских ночей» также значится Николай Бурьяновский, уроженец Нижневартовска, обладатель премии «Национальное достояние России».
В город приедут известные артисты из Ханты-Мансийска — духовой оркестр «Сибирь-Брасс», ансамбль «Млада», «Ансамбль песни и танца», театр танца «Смола» и омская вокальная группа «Премьер». Приезд творческих коллективов помогли организовать нефтяники, газовики, а также региональный депкульт.
В течение всех трех фестивальных дней впервые будут параллельно работать две крупные площадки — на набережной Оби и на Центральном стадионе, который некогда был главной точкой притяжения праздника труда и спорта. В мэрии Нижневартовска подчеркнули, что в этом году «Самотлорские ночи» возвращаются к историческим корням, когда народные гуляния шли три дня по всему городу, где чествовали не только людей искусства, но и рабочих.
Старт празднику будет дан 13 июня у монумента «Покорителям Самотлора» в честь 60-летия со дня открытия Самотлорского месторождения. Впервые за много лет фестиваль не только торжественно откроют на Центральном стадионе, запланирована и церемония закрытия. Все мероприятия, за исключением вечернего концерта на Центральном стадионе, будут бесплатными.
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