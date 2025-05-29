Минобороны показало кадры освобожденной Строевки в Харьковской области. Видео

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Российские бойцы установили российский триколор в честь освобождения Строевки
Российские бойцы установили российский триколор в честь освобождения Строевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео из освобожденной Строевки в Харьковской области. На кадрах видно, как российские военнослужащие заходят на ранее занятые позиции противника и устанавливают флаг России на одном из зданий.

«На кадрах военнослужащие подразделений группировки войск „Запад“ в ходе активных наступательных действий, используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков», — рассказали URA.RU в ведомстве. После этого, по данным Минобороны, штурмовые группы зачистили жилые дома и сооружения от оставшихся украинских боевиков, освободив населенный пункт.

В честь этого военнослужащие группировки войск «Запад» установили российский триколор. В ведомстве также уточнили, что подразделения продолжают продвигаться вперед, выбивая украинские формирования из населенных пунктов и укрепленных позиций.

В мае 2025 года российские войска активизировали наступление на харьковском и донецком направлениях. Сегодня они освободили сразу несколько населенных пунктов — Строевку, Гнатовку и Шевченко Первое (ДНР). По данным Минобороны РФ, в ходе этих операций были нанесены удары по позициям ВСУ и уничтожена военная техника, что позволило подразделениям продвинуться вперед и взять под контроль новые территории.

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Минобороны РФ опубликовало видео из освобожденной Строевки в Харьковской области. На кадрах видно, как российские военнослужащие заходят на ранее занятые позиции противника и устанавливают флаг России на одном из зданий. «На кадрах военнослужащие подразделений группировки войск „Запад“ в ходе активных наступательных действий, используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков», — рассказали URA.RU в ведомстве. После этого, по данным Минобороны, штурмовые группы зачистили жилые дома и сооружения от оставшихся украинских боевиков, освободив населенный пункт. В честь этого военнослужащие группировки войск «Запад» установили российский триколор. В ведомстве также уточнили, что подразделения продолжают продвигаться вперед, выбивая украинские формирования из населенных пунктов и укрепленных позиций. В мае 2025 года российские войска активизировали наступление на харьковском и донецком направлениях. Сегодня они освободили сразу несколько населенных пунктов — Строевку, Гнатовку и Шевченко Первое (ДНР). По данным Минобороны РФ, в ходе этих операций были нанесены удары по позициям ВСУ и уничтожена военная техника, что позволило подразделениям продвинуться вперед и взять под контроль новые территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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