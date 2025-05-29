В Тюменской области родился малыш с неизвестным полом

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В 2023 году также родился один ребенок с неопределенным полом
В 2023 году также родился один ребенок с неопределенным полом Фото:

В Тюменской области в 2024 году родился один ребенок с неизвестным полом. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«В 2024 году зарегистрирован один случай рождения ребенка с неизвестным полом, в 2023 году — также один случай. В 2022 году таких случаев не зарегистрировано», — указано в отчете.

У новорожденного с неопределенным полом половые органы не соответствуют ни мужским, ни женским. Согласно открытым данным, причинами подобного явления могут быть мутации генов, хромосомные болезни. Определить, какого пола ребенок, можно с помощью исследования хромосомного набора.

Как указано в отчете, с 2022 по 2024 годы большая доля врожденных пороков развития (ВПР) среди новорожденных приходилась на мальчиков. В прошлом году выросло число аномалий сердечно-сосудистой, костно-мышечной и мочевыделительной систем.

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В Тюменской области в 2024 году родился один ребенок с неизвестным полом. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В 2024 году зарегистрирован один случай рождения ребенка с неизвестным полом, в 2023 году — также один случай. В 2022 году таких случаев не зарегистрировано», — указано в отчете. У новорожденного с неопределенным полом половые органы не соответствуют ни мужским, ни женским. Согласно открытым данным, причинами подобного явления могут быть мутации генов, хромосомные болезни. Определить, какого пола ребенок, можно с помощью исследования хромосомного набора. Как указано в отчете, с 2022 по 2024 годы большая доля врожденных пороков развития (ВПР) среди новорожденных приходилась на мальчиков. В прошлом году выросло число аномалий сердечно-сосудистой, костно-мышечной и мочевыделительной систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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