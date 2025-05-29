В Тюменской области родился малыш с неизвестным полом

В Тюменской области в 2024 году родился один ребенок с неизвестным полом. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«В 2024 году зарегистрирован один случай рождения ребенка с неизвестным полом, в 2023 году — также один случай. В 2022 году таких случаев не зарегистрировано», — указано в отчете.
У новорожденного с неопределенным полом половые органы не соответствуют ни мужским, ни женским. Согласно открытым данным, причинами подобного явления могут быть мутации генов, хромосомные болезни. Определить, какого пола ребенок, можно с помощью исследования хромосомного набора.
Как указано в отчете, с 2022 по 2024 годы большая доля врожденных пороков развития (ВПР) среди новорожденных приходилась на мальчиков. В прошлом году выросло число аномалий сердечно-сосудистой, костно-мышечной и мочевыделительной систем.
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