Лавров рассказал про гарантии безопасности для стран Евразии на форуме в Перми

Глава МИД Лавров на пермском форуме: странам Евразии нужны гарантии безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежная безопасность, стабильность и равные условия для всех государств — приоритет РФ
Надежная безопасность, стабильность и равные условия для всех государств — приоритет РФ Фото:

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что всем государствам в Евразии нужны «прочные гарантии безопасности». Заявление он сделал в пермском КДЦ, где состоялось заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

«Мы не заинтересованы, хочу это подчеркнуть, в вечной конфронтации с кем бы то ни было. Наш интерес состоит в том, чтобы гарантировать надежную безопасность, стабильность и равные условия для всех государств», — передает слова Лаврова корреспондент URA.RU c места событий. 

Затем в рамках мероприятия состоялось выступление главы региона Дмитрия Махонина. Он подчеркнул, что край выбрали для проведения мероприятия такого масштаба не случайно. По его словам, Прикамье имеет богатейшую историю, культуру и промышленность. Более того, Пермь готова стать регулярной площадкой для выстраивания евразийского диалога.

Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин назвал причину, по которой в краевой столице проводится мероприятие международного уровня — форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Все дело в расположении города. Он находится у самой границы Европы и Азии.

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что всем государствам в Евразии нужны «прочные гарантии безопасности». Заявление он сделал в пермском КДЦ, где состоялось заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. «Мы не заинтересованы, хочу это подчеркнуть, в вечной конфронтации с кем бы то ни было. Наш интерес состоит в том, чтобы гарантировать надежную безопасность, стабильность и равные условия для всех государств», — передает слова Лаврова корреспондент URA.RU c места событий.  Затем в рамках мероприятия состоялось выступление главы региона Дмитрия Махонина. Он подчеркнул, что край выбрали для проведения мероприятия такого масштаба не случайно. По его словам, Прикамье имеет богатейшую историю, культуру и промышленность. Более того, Пермь готова стать регулярной площадкой для выстраивания евразийского диалога. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин назвал причину, по которой в краевой столице проводится мероприятие международного уровня — форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Все дело в расположении города. Он находится у самой границы Европы и Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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