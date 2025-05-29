Маму 12-летней девочки, жестоко избитой в Первоуральске, атаковали анонимы

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Девочка после мучений боится возвращаться домой (архивное фото) Фото:
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12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске

Маму 12-летней школьницы из Первоуральска, которую жестоко избила 13-летняя знакомая, забросали звонками анонимы. Об этом женщина рассказала URA.RU.

«Мне звонят взрослые и предлагают пойти и устроить расправу над [13-летней] девочкой. Я сразу же сбрасываю такой звонок. Ничем подобным не хочу заниматься», — сказала собеседница агентства.

Ее дочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась девочка. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Маму 12-летней школьницы из Первоуральска, которую жестоко избила 13-летняя знакомая, забросали звонками анонимы. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Мне звонят взрослые и предлагают пойти и устроить расправу над [13-летней] девочкой. Я сразу же сбрасываю такой звонок. Ничем подобным не хочу заниматься», — сказала собеседница агентства. Ее дочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась девочка. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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