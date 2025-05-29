Маму 12-летней девочки, жестоко избитой в Первоуральске, атаковали анонимы

Маму 12-летней школьницы из Первоуральска, которую жестоко избила 13-летняя знакомая, забросали звонками анонимы. Об этом женщина рассказала URA.RU.
«Мне звонят взрослые и предлагают пойти и устроить расправу над [13-летней] девочкой. Я сразу же сбрасываю такой звонок. Ничем подобным не хочу заниматься», — сказала собеседница агентства.
Ее дочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась девочка. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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