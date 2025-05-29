Маму 12-летней девочки, жестоко избитой в Первоуральске, атаковали анонимы

29 мая 2025 в 17:30 Размер текста - 17 +

Девочка после мучений боится возвращаться домой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Маму 12-летней школьницы из Первоуральска, которую жестоко избила 13-летняя знакомая, забросали звонками анонимы. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Мне звонят взрослые и предлагают пойти и устроить расправу над [13-летней] девочкой. Я сразу же сбрасываю такой звонок. Ничем подобным не хочу заниматься», — сказала собеседница агентства. Ее дочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась девочка. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маму 12-летней школьницы из Первоуральска, которую жестоко избила 13-летняя знакомая, забросали звонками анонимы. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Мне звонят взрослые и предлагают пойти и устроить расправу над [13-летней] девочкой. Я сразу же сбрасываю такой звонок. Ничем подобным не хочу заниматься», — сказала собеседница агентства. Ее дочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась девочка. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.