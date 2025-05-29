Губернатор Челябинской области Текслер высказался о мигрантах и этнических группах

В Челябинской области сделали выводы из прошлых громких инцидентов, связанных с мигрантами и этническими группами. В регионе намерены жестко следить за приезжающими, заявил губернатор Алексей Текслер.
«Сделали выводы из прошлых инцидентов, связанных с мигрантами и этническими группами. Каждый, кто приезжает в Россию, в Челябинскую область должен знать наши законы, <...> уважать и соблюдать. Жестко будем следить и заниматься профилактикой», — написал Текслер в своем telegram-канале по итогам совещания о реализации нацполитики в регионах УрФО. Совещание прошло в Магнитогорске с участием замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова, полпреда президента в УрФО Артема Жоги, руководителя ФАДН Игоря Баринова, губернаторов округа.
Вместе с Федеральным агентством по делам национальностей в Челябинской области реализуется пилотный проект создания Центра адаптации иностранных граждан. Они знакомятся с историей России и ценностями. Обучение прошли уже более 2000 человек. В регионе веками в согласии живут разные народы. Важно, чтобы это оставалось неизменным, добавил Текслер.
Серьезные конфликты на национальной почве в регионах УрФО допущены не будут, заявил ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, передает корреспондент URA.RU. На совещании в Магнитогорске была выработана система мер, которая будет этому противостоять.
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