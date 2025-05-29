Замглавы администрации президента Магомедов высказался о конфликтах на национальной почве в УрФО

Серьезные конфликты на национальной почве в регионах Уральского федерального округа (УрФО) допущены не будут благодаря выработанной системе мер. Об этом заявил замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, передает корреспондент URA.RU.
«К сожалению, есть некий рост напряженности, тревожность в настроениях людей. В первую очередь, она связана с иностранными гражданами, с мигрантами. Мы сегодня об этом говорили и выработали систему мер, которая будет этому противостоять. Я считаю, что в УрФО не будут допущены серьезные конфликты или проявления на этой почве», — отметил Магомедов во время пресс-подхода после окружного семинара-совещания по вопросам государственной национальной политики в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU с места события.
Магомедов высоко оценил работу регионов УрФО в реализации Стратегии государственной национальной политики. Представители власти внимательно следят за состоянием межнациональных отношений. Но оппоненты страны проводят большую работу и пытаются расшатать ситуацию, посеяв межнациональную и межрелигиозную рознь. Для многонациональной России вопрос межнационального мира является приоритетным, это вопрос самого существования государства, добавил Магомедов.
Полпред в УрФО Артем Жога ранее выделил три главных направления в работе с мигрантами. Их адаптация к жизни в России, соблюдение местных законов и уважение традиций, а также ответственность работодателей — это основные направления, на которых нужно сосредоточиться регионам УрФО в вопросе национальной политики, уверен Жога.
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