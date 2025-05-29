Участникам СВО и их семьям станет проще получить выплату в Челябинске

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли изменения в областной закон о мерах поддержки участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Исключено условие о необходимости обращения за единовременной выплатой в течение двух (трех) лет с момента наступления соответствующего события, такого как получение ранения, установление инвалидности, завершение военной службы или пребывание в добровольческом формировании, а также гибель (смерть) участника специальной военной операции. Таким образом, участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить единовременные выплаты независимо от времени обращения», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Кроме того, депутаты уточнили условия предоставления единовременной выплаты бойцам, которые получили ранения или установили инвалидность, но не имеют регистрации по месту жительства в Челябинской области. Однако участники боевых действий должны состоять на воинском учете в нашем регионе и заключить контракт с Росгвардией для прохождения службы или с Минобороны РФ для участия в добровольческом формировании. Единовременные выплаты будут предоставляться при условии, что указанные лица не получают аналогичные меры соцподдержки в другом субъекте РФ.
Закон внесен в заксобрание губернатором Алексеем Текслером. Он основан на практике общения с бойцами и их семьями.
Помимо этого закона, депутаты рассмотрели закон о бюджете региона. В нем добавлены средства на технику для содержания дорог в муниципалитетах региона, увеличен объем финансирования соцвыплат. Также предусмотрено дополнительно 15 миллиардов рублей на прокладку тоннелей и закуп вагонов для челябинского метротрама.
Еще один закон предусматривает скидку для бойцов, вернувшихся с фронта, на аренду киосков для занятия предпринимательством. Для развития почтовых отделений в районах отменен налог на транспортные средства для почтовых автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!