В Тюмени шестой год не могут начать ремонт здания, где хранили мумию Ленина

В Тюмени шестой год разрабатывают проектную документацию на реконструкцию здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Как сообщили URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона, планируется заменить системы вентиляции, отопления и канализации, а также убрать с фасадов блоки кондиционирования. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.
«В соответствии с государственным контрактом за счет средств регионального бюджета с 2019 года по настоящее время ведется разработка проектной документации. На сегодняшний день проектная документация разработана, проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласован комитетом. В настоящее время он находится на стадии устранения замечаний государственной (общестроительной) экспертизы», — рассказали в комитете.
Там же добавили, что сносить здание запрещено, так как оно является объектом культурного наследия и, кроме того, находится в работоспособном техническом состоянии. Проектом реставрации предполагается сохранить историческое назначение здания и оставить здесь учебное заведение.
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