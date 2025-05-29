В Тюмени шестой год не могут начать ремонт здания, где хранили мумию Ленина

В Тюмени шестой год разрабатывают проект реконструкции здания сельхозакадемии
© Служба новостей «URA.RU»
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Когда именно приступят к реставрации - неизвестно
Когда именно приступят к реставрации - неизвестно Фото:

В Тюмени шестой год разрабатывают проектную документацию на реконструкцию здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Как сообщили URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона, планируется заменить системы вентиляции, отопления и канализации, а также убрать с фасадов блоки кондиционирования. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.

«В соответствии с государственным контрактом за счет средств регионального бюджета с 2019 года по настоящее время ведется разработка проектной документации. На сегодняшний день проектная документация разработана, проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласован комитетом. В настоящее время он находится на стадии устранения замечаний государственной (общестроительной) экспертизы», — рассказали в комитете.

Там же добавили, что сносить здание запрещено, так как оно является объектом культурного наследия и, кроме того, находится в работоспособном техническом состоянии. Проектом реставрации предполагается сохранить историческое назначение здания и оставить здесь учебное заведение. 

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В Тюмени шестой год разрабатывают проектную документацию на реконструкцию здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Как сообщили URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона, планируется заменить системы вентиляции, отопления и канализации, а также убрать с фасадов блоки кондиционирования. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. «В соответствии с государственным контрактом за счет средств регионального бюджета с 2019 года по настоящее время ведется разработка проектной документации. На сегодняшний день проектная документация разработана, проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласован комитетом. В настоящее время он находится на стадии устранения замечаний государственной (общестроительной) экспертизы», — рассказали в комитете. Там же добавили, что сносить здание запрещено, так как оно является объектом культурного наследия и, кроме того, находится в работоспособном техническом состоянии. Проектом реставрации предполагается сохранить историческое назначение здания и оставить здесь учебное заведение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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