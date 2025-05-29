Цивилев: в Бурятии и Забайкалье вводят запрет на майнинг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сибири запретили майнинг
В Сибири запретили майнинг Фото:

В ближайшее время будет введен полный запрет на майнинг крипотовалют в районах юго-восточной части Сибири — Бурятии и Забайкалье. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства.

По его словам, запрет связан с энергодефицитом в указанных районах. «По итогам отопительного сезона запрет будет введен до 2031 года. Он уже действует в Иркутской области. В ближайшее время будет введен в Бурятии и Забайкальском крае», — сказал Цивилев в ходе отчета об отопительном сезоне 2024–2025 годов. Его слова приводит telegram-канал правительства России.

Ранее, с 1 ноября 2024 года, запрет на майнинг был введен на Северном Кавказе и в новых регионах. Это также было связано с энергодефицитом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время будет введен полный запрет на майнинг крипотовалют в районах юго-восточной части Сибири — Бурятии и Забайкалье. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства. По его словам, запрет связан с энергодефицитом в указанных районах. «По итогам отопительного сезона запрет будет введен до 2031 года. Он уже действует в Иркутской области. В ближайшее время будет введен в Бурятии и Забайкальском крае», — сказал Цивилев в ходе отчета об отопительном сезоне 2024–2025 годов. Его слова приводит telegram-канал правительства России. Ранее, с 1 ноября 2024 года, запрет на майнинг был введен на Северном Кавказе и в новых регионах. Это также было связано с энергодефицитом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...