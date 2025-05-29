Цивилев: в Бурятии и Забайкалье вводят запрет на майнинг

В ближайшее время будет введен полный запрет на майнинг крипотовалют в районах юго-восточной части Сибири — Бурятии и Забайкалье. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства.
По его словам, запрет связан с энергодефицитом в указанных районах. «По итогам отопительного сезона запрет будет введен до 2031 года. Он уже действует в Иркутской области. В ближайшее время будет введен в Бурятии и Забайкальском крае», — сказал Цивилев в ходе отчета об отопительном сезоне 2024–2025 годов. Его слова приводит telegram-канал правительства России.
Ранее, с 1 ноября 2024 года, запрет на майнинг был введен на Северном Кавказе и в новых регионах. Это также было связано с энергодефицитом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.