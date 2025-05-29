Пермяки массово жалуются на жару в автобусах из-за неработающих кондиционеров

Пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. Водители некоторых автобусов все еще не выключают в салоне отопление, рассказали горожане в telegram-канале «Большая Пермь».
«В автобусах №№4, 13, 51, 823 ехал и была жара, намека на кондиционер не было, открытые окна не спасают», — рассказал Иван Титов. «№№36, 16, 24. Кондиционеры? Не слышали про такое!», — поделилась Екатерина. В автобусах №20 и №77 водители все еще не выключают печку. В число самых «жарких» маршрутов вошли также №№1, 3, 18, 44, 49, 55, 59 и 73.
Как сообщили URA.RU в департаменте транспорта Перми, перевозчиков штрафуют за выключенные кондиционеры. Их работу проверяют контролеры и фиксируют нарушение, если при температуре выше +20 градусов кондиционеры не работают. Ранее URA.RU рассказывало, что на маршрутах №№42, 43 и 71 работу климатических установок начали контролировать удаленно с помощью датчиков. По мере перехода перевозчиков на новые контракты, систему запустят и на других маршрутах.
URA.RU отправило запросы перевозчикам, работающим на маршрутах. На момент публикации ответы получить не удалось.
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