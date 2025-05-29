Власти Сургута меняют подход к нанесению дорожной разметки

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь наносить краску на пешеходные переходы будут дважды в год
Теперь наносить краску на пешеходные переходы будут дважды в год Фото:

В Сургуте дорожники будут снова наносить дорожную разметку на пешеходные переходы дважды в год — в мае и к началу сентября. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора дорожно-транспортного управления Игорь Газизов.

«Наносить покрытие на пешеходные переходы будут в мае и августе. В последние годы такая практика сошла на нет, однако в этом году будет снова возобновлена», — сообщил Газизов.

С 1 августа начнется обновление пешеходных переходов — 70% от всего объема будет снова покрашено в целях безопасности. Дорожники покрывают их лакокрасочным покрытием, а те, которые находятся возле школ — пластиком. «Линии на дороге сохраняются лучше, поэтому не требуют повторной покраски», — добавил Газизов.

Также пластиком покрывают и двойные сплошные — в этом году он будет наноситься и на аварийно-опасные участки дороги. До 30 июня работы по нанесению дорожной разметки планируют завершить, бюджет составляет 88 миллионов рублей.

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В Сургуте дорожники будут снова наносить дорожную разметку на пешеходные переходы дважды в год — в мае и к началу сентября. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора дорожно-транспортного управления Игорь Газизов. «Наносить покрытие на пешеходные переходы будут в мае и августе. В последние годы такая практика сошла на нет, однако в этом году будет снова возобновлена», — сообщил Газизов. С 1 августа начнется обновление пешеходных переходов — 70% от всего объема будет снова покрашено в целях безопасности. Дорожники покрывают их лакокрасочным покрытием, а те, которые находятся возле школ — пластиком. «Линии на дороге сохраняются лучше, поэтому не требуют повторной покраски», — добавил Газизов. Также пластиком покрывают и двойные сплошные — в этом году он будет наноситься и на аварийно-опасные участки дороги. До 30 июня работы по нанесению дорожной разметки планируют завершить, бюджет составляет 88 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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