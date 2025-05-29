Заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов одернул депутата Михаила Селюкова за манипуляции со статистикой за манипуляции со статистикой смертности и рождаемости. Либерал-демократ раскритиковал миграционную политику и систему здравоохранения округа на заседании думы, заявив, что больше половины родов в регионе якобы приходится на мигранток, а не коренных югорчанок. Замгубернатора обвинил парламентария в неверной интерпретации данных. Видео опубликовано на сайте окружного заксобрания.
«Я просто обязан отреагировать на цифры, которые сейчас прозвучали. Либо это неверная интерпретация данных, либо какая-то иная причина есть. То, что озвучено, оно в Югре совсем не так», — заявил Кольцов.
По словам Кольцова, ХМАО на шестом месте по естественному приросту в России. «Количество родившихся у нас в 1,7 раз больше, чем умерло. В Югре рождаемость существенно превышает смертность», — возмущенно ответил депутату куратор соцблока. В 2024 году, по его словам, зарегистрировано 603 роженицы-иностранки. В 2023 году их было 756. «И ни о каких тысячах у нас речь не идет», — добавил Кольцов.
По версии Селюкова, в Югре «умерло людей больше, чем родилось естественным приростом населения» — 33050 человек. При этом, на эту сферу из бюджета выделяется 150 миллиардов рублей — «другие регионы завидуют».
Видео: трансляция думы ХМАО
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