Замглавы ХМАО поймал депутата на манипуляциях со статистикой родов мигранток. Видео

Замглавы ХМАО Кольцов обвинил депутата Селюкова в неверной интерпретации данных
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Замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов поймал депутата на неверной интерпретации статистики
Замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов поймал депутата на неверной интерпретации статистики Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов одернул депутата Михаила Селюкова за манипуляции со статистикой за манипуляции со статистикой смертности и рождаемости. Либерал-демократ раскритиковал миграционную политику и систему здравоохранения округа на заседании думы, заявив, что больше половины родов в регионе якобы приходится на мигранток, а не коренных югорчанок. Замгубернатора обвинил парламентария в неверной интерпретации данных. Видео опубликовано на сайте окружного заксобрания.

«Я просто обязан отреагировать на цифры, которые сейчас прозвучали. Либо это неверная интерпретация данных, либо какая-то иная причина есть. То, что озвучено, оно в Югре совсем не так», — заявил Кольцов.

По словам Кольцова, ХМАО на шестом месте по естественному приросту в России. «Количество родившихся у нас в 1,7 раз больше, чем умерло. В Югре рождаемость существенно превышает смертность», — возмущенно ответил депутату куратор соцблока. В 2024 году, по его словам, зарегистрировано 603 роженицы-иностранки. В 2023 году их было 756. «И ни о каких тысячах у нас речь не идет», — добавил Кольцов.

По версии Селюкова, в Югре «умерло людей больше, чем родилось естественным приростом населения» — 33050 человек. При этом, на эту сферу из бюджета выделяется 150 миллиардов рублей — «другие регионы завидуют».

Видео: трансляция думы ХМАО

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Заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов одернул депутата Михаила Селюкова за манипуляции со статистикой за манипуляции со статистикой смертности и рождаемости. Либерал-демократ раскритиковал миграционную политику и систему здравоохранения округа на заседании думы, заявив, что больше половины родов в регионе якобы приходится на мигранток, а не коренных югорчанок. Замгубернатора обвинил парламентария в неверной интерпретации данных. Видео опубликовано на сайте окружного заксобрания. «Я просто обязан отреагировать на цифры, которые сейчас прозвучали. Либо это неверная интерпретация данных, либо какая-то иная причина есть. То, что озвучено, оно в Югре совсем не так», — заявил Кольцов. По словам Кольцова, ХМАО на шестом месте по естественному приросту в России. «Количество родившихся у нас в 1,7 раз больше, чем умерло. В Югре рождаемость существенно превышает смертность», — возмущенно ответил депутату куратор соцблока. В 2024 году, по его словам, зарегистрировано 603 роженицы-иностранки. В 2023 году их было 756. «И ни о каких тысячах у нас речь не идет», — добавил Кольцов. По версии Селюкова, в Югре «умерло людей больше, чем родилось естественным приростом населения» — 33050 человек. При этом, на эту сферу из бюджета выделяется 150 миллиардов рублей — «другие регионы завидуют». Видео: трансляция думы ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
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