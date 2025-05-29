«Почти как Трутнев»: как визит Лаврова отразится на будущем пермского губернатора Махонина

Приезд главы МИД Сергея Лаврова в Пермь впервые в истории города — следствие безупречной репутации губернатора Дмитрия Махонина на федеральном уровне. Источники URA.RU уверены, что это редчайшее для регионов событие (все-таки деятельность МИД связана совсем с другими темами), безусловно, усиливает позиции Махонина. И существенно наращивает его аппаратный вес. В перспективе все это обернется инвестициями в регион, считают эксперты.
Дмитрий Махонин давно мечтал провести в Перми мероприятие международного уровня. По данным источников URA.RU в политэлитах, этот вопрос он якобы поднимал на мартовской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В том разговоре глава Прикамья, по разным данным, предлагал рассмотреть Пермь для проведения либо форума БРИКС, либо саммита ШОС. Но там все расписано на несколько лет вперед.
Инсайдеры уверены, что приезд Лаврова в Пермь не был бы возможен без одобрения главы государства. Особенно накануне второго раунда переговоров по Украине.
«Лавров — знаковая фигура. По регионам он ездит крайне редко, потому что это не его епархия. И его выезд в отдельный регион — это уникальное событие. Это не просто плюс Махонину. Это свидетельство особого к нему отношения со стороны руководства страны», — считает источник URA.RU.
Способствовала приглашению Лаврова и общая репутация региона, добавляет другой собеседник: «В Перми есть видимые результаты работы, здесь есть что показать. Сложился федеральный тренд — в Пермь ездить можно и нужно». Инсайдер приводит в пример визиты Владимира Путина (осень 2023-го), премьер-министра Михаила Мишустина (конец 2021-го), вице-премьера Марата Хуснуллина (май 2025-го) и других статусных VIP. Визит Лаврова — не последний в этом месяце: уже 30 мая город посетит зампред правительства РФ Александр Новак.
«Это общая репутация региона. Другие тратят огромные деньги на продвижение территории. У Махонина же это получается почти бесплатно», — говорит инсайдер.
Лично для губернатора Прикамья визит Лаврова — это наращивание политического веса. Собеседник в политэлитах сравнивает Махонина с другим бывшим губернатором региона, сейчас вице-премьером Юрием Трутневым: «Трутнев тоже постепенно наращивал и наращивал политический вес. И сейчас он и поругать кого может, и в кабинет к первым лицам страны попасть без проблем».
Визит Лаврова усиливает и статус Перми, добавляет еще один собеседник. Это значит, что в перспективе Дмитрию Махонину еще проще будет уговорить приехать в Пермь того или иного федерального VIP. Не только из политической сферы, но и из других.
Для каждого губернатора важна работа с федеральным центром, отмечает политконсультант, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. «Задача каждого главы региона — привлекать в регион все возможные ресурсы, конкурируя с другими субъектами. И, если взять Пермский край, то мы видим, что он стал чаще звучать в федеральной повестке, принимая у себя значимые в масштабах всей страны события», — говорит она. И добавляет, что «на первый взгляд кажется, что [визиты статусных гостей] для красоты и для тщеславия». Но фактически это оборачивается более активным привлечением ресурсов в регион, которое в конечном счете скажется на благополучии жителей в виде построенных в регионе крупных объектов. «Важна работа с федеральным центром, и Дмитрий Махонин ее ведет», — заключает она.
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