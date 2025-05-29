Адвокат из Калининградской области передавала сведения иностранным спецслужбам

Адвокат из Калининградской области обвинена в сотрудничестве с иностранным государством, действия которого направлены против безопасности России. Об этом сообщает Следственный комитет Калининграда.
«В отношении 64-летней адвоката Калининградской областной коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации)», — сообщило ведомство в telegram-канале.
Уточняется, что в 2024 году гражданка якобы передала информацию о сотрудниках силовых структур региона зарубежной разведке, информация стала ей доступна благодаря ее профессиональной деятельности. В рамках расследования были проведены обыски у нее и у других адвокатов. Согласно статье 275.1 УК РФ, ей может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Челябинской области также возбуждались уголовные дела в отношении сотрудников силовых структур: в 2024 году замначальника отдела Центра «Э» Александр Калитюк был задержан по подозрению в мошенничестве и отстранен от службы, а его дело поступило в суд после громкой операции с погоней и обысками. Оба случая связаны с расследованиями, в ходе которых выявлялись нарушения среди представителей правоохранительных и юридических профессий.
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