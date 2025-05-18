В Калининский районный суд Челябинска поступили материалы в отношении замначальника отдела Центра «Э» Александра Калитюка, обвиняемого в мошенничестве. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.
«Материалы поступили в суд. Как только судья ознакомится с ними — будет назначено заседание», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU сообщили, что в настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Проводится служебная проверка.
Калитюка задержали сотрудники УФСБ по региону. По ходу операции началась погоня со стрельбой. По итогу машину Калитюка заблокировали во дворе. Пытаясь уйти от погони, мужчина повредил несколько автомобилей. При задержании в его машине обнаружили 3,5 млн рублей.
По первой версии, Калитюк выступал в роли посредника. Деньги, предположительно, предназначались для решения вопроса в суде. Некоторые СМИ связали «эшника» с фирмой «Южуралспецмонтажстрой», которая возводила ЖК «Алое поле» в центре города. Якобы жена Калитюка, являясь дочерью застройщика, попросила его «похлопотать» за компанию. Но в ходе следствия версия развалилась, а дело переквалифицировали.
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