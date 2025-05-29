Объявлены дата и место проведения вторых Игр будущего

Вторые Игры будущего пройдут в декабре в Абу-Даби
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Киберспорт объединится с традиционными дисциплинами на Играх будущего (фото из архива)
Киберспорт объединится с традиционными дисциплинами на Играх будущего (фото из архива) Фото:

Местом проведения вторых Игр будущего станет столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Состязания пройдут с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба турнира.

Международный турнир проводят по гибридным дисциплинам — в концепции фиджитал. Игры пройдут в Национальном выставочном центре Абу-Даби ADNEC. «Ждем лучших в мире физкультурников на шесть дней напряженных соревнований, технологичного игрового процесса и атмосферы...  Это захватывающая смесь киберспорта и физических испытаний», — говорится на сайте организаторов Игр.

Впервые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта прошлого года в Казани. Участниками стали две тысячи человек из более чем 100 стран.

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Местом проведения вторых Игр будущего станет столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Состязания пройдут с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба турнира. Международный турнир проводят по гибридным дисциплинам — в концепции фиджитал. Игры пройдут в Национальном выставочном центре Абу-Даби ADNEC. «Ждем лучших в мире физкультурников на шесть дней напряженных соревнований, технологичного игрового процесса и атмосферы...  Это захватывающая смесь киберспорта и физических испытаний», — говорится на сайте организаторов Игр. Впервые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта прошлого года в Казани. Участниками стали две тысячи человек из более чем 100 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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