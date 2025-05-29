Объявлены дата и место проведения вторых Игр будущего

Местом проведения вторых Игр будущего станет столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Состязания пройдут с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба турнира.
Международный турнир проводят по гибридным дисциплинам — в концепции фиджитал. Игры пройдут в Национальном выставочном центре Абу-Даби ADNEC. «Ждем лучших в мире физкультурников на шесть дней напряженных соревнований, технологичного игрового процесса и атмосферы... Это захватывающая смесь киберспорта и физических испытаний», — говорится на сайте организаторов Игр.
Впервые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта прошлого года в Казани. Участниками стали две тысячи человек из более чем 100 стран.
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