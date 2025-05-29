В Госдуме заинтересовались вопросом повышенных тарифов за такси с детским креслом

В Госдуме заинтересовались вопросом повышенных тарифов на поездки в такси с детским креслом. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что перевозка ребенка не должна быть отдельной платной опцией и увеличивать стоимость поездки для родителей.
«Как бы это аксиома перевозка ребенка в автомобиле не должна стоить для родителя дороже. Другое дело, как мы это сможем обеспечить. И я хочу сказать, что это не вопрос к боту. Это вопрос, который уже практически решен, но мы сейчас не озвучим это решение, поскольку надо озвучивать только окончательное решение, но поверьте, это сделать нужно», — заявила Буцкая на пресс-конференции. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
Она отметила, что ранее перевозка детей в такси не выделялась как отдельная категория и проблем не возникало. Сейчас, по ее словам, дорожная ситуация требует обязательного использования детских кресел, однако это не должно обернуться дополнительными расходами для семей. Депутат также подчеркнула важность предоставления скидок многодетным семьям в качестве поддержки.
Ранее Буцкая заявила, что Госдума рассматривает отмену детского тарифа в такси. Вместо этого она предложила ввести опцию, при которой можно было бы выбрать поездку с ребенком без доплаты. Поскольку не все водители могут постоянно возить автокресло, Буцкая также предложила организовать в аэропортах и вокзалах прокат детских кресел.
Также она обратила внимание на нужды многодетных семей и предложила для них при заказе авиабилетов одновременно резервировать большое такси по цене одного, а не трех, чтобы удобнее добираться до отеля. По ее словам, это предложение сейчас отрабатывается с таксопарками и скоро будет реализовано.
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