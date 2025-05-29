Курганцы встретили первую 30-градусную жару 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане установилась 30-градусная жара
В Кургане установилась 30-градусная жара Фото:

В Кургане 29 мая впервые в этом году температура превысила 30 градусов. Главная метеостанция города зафиксировала 30,4 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы для этой даты. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

 «Сегодня Курган впервые с начала года перешагнул отметку в 30 градусов — метеостанция зафиксировала 30,4 градуса. В ближайшие дни жара усилится: 2 июня ожидается до 34 градусов», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что год назад отметку 30 градусов удалось взять 12 июня.

Аномально жаркая погода в Кургане наблюдается с 28 мая, когда началось значительное повышение температуры воздуха. Курганский ЦГМС ранее отмечал, что в регионе установилась высокая пожароопасность, а синоптики прогнозировали дальнейшее усиление жары и превышение климатической нормы на 6–7 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 29 мая впервые в этом году температура превысила 30 градусов. Главная метеостанция города зафиксировала 30,4 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы для этой даты. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».  «Сегодня Курган впервые с начала года перешагнул отметку в 30 градусов — метеостанция зафиксировала 30,4 градуса. В ближайшие дни жара усилится: 2 июня ожидается до 34 градусов», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что год назад отметку 30 градусов удалось взять 12 июня. Аномально жаркая погода в Кургане наблюдается с 28 мая, когда началось значительное повышение температуры воздуха. Курганский ЦГМС ранее отмечал, что в регионе установилась высокая пожароопасность, а синоптики прогнозировали дальнейшее усиление жары и превышение климатической нормы на 6–7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...