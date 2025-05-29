Курганцы встретили первую 30-градусную жару 2025 года

В Кургане 29 мая впервые в этом году температура превысила 30 градусов. Главная метеостанция города зафиксировала 30,4 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы для этой даты. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«Сегодня Курган впервые с начала года перешагнул отметку в 30 градусов — метеостанция зафиксировала 30,4 градуса. В ближайшие дни жара усилится: 2 июня ожидается до 34 градусов», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что год назад отметку 30 градусов удалось взять 12 июня.
Аномально жаркая погода в Кургане наблюдается с 28 мая, когда началось значительное повышение температуры воздуха. Курганский ЦГМС ранее отмечал, что в регионе установилась высокая пожароопасность, а синоптики прогнозировали дальнейшее усиление жары и превышение климатической нормы на 6–7 градусов.
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