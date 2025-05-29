29 мая 2025

Дудаев разоблачил провокацию украинских спецслужб с видео об убийстве Гурциева

Дудаев: видео о причастности чеченцев к гибели Гурциева фейк
© Служба новостей «URA.RU»
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Подобные видеоматериалы распространяются через анонимные источники
Подобные видеоматериалы распространяются через анонимные источники Фото:
новость из сюжета
Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты в Ставрополе

Появившееся в интернете видео с якобы признанием чеченцев в причастности к убийству ветерана СВО Заура Гурциева является информационной диверсией украинских спецслужб. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

«Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым», — сообщил Дудаев в своем telegram-канале.

В своем обращении министр подчеркнул, что подобные видеоматериалы распространяются через анонимные источники и не должны вызывать доверия у пользователей. По его словам, подобные фейки создаются для дестабилизации ситуации и дискредитации жителей Чечни. Дудаев призвал проявлять критическое мышление при оценке информации из интернета и не поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате взрыва, произошедшего на улице Чехова в Ставрополе. По данным следственного управления СК России по региону, среди погибших — первый заместитель главы администрации города и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, напоминает телеканал 360. В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и незаконное приобретение взрывчатых веществ. В качестве одной из основных версий произошедшего следствием рассматривается возможность совершения теракта.

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Появившееся в интернете видео с якобы признанием чеченцев в причастности к убийству ветерана СВО Заура Гурциева является информационной диверсией украинских спецслужб. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. «Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым», — сообщил Дудаев в своем telegram-канале. В своем обращении министр подчеркнул, что подобные видеоматериалы распространяются через анонимные источники и не должны вызывать доверия у пользователей. По его словам, подобные фейки создаются для дестабилизации ситуации и дискредитации жителей Чечни. Дудаев призвал проявлять критическое мышление при оценке информации из интернета и не поддаваться на провокации. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате взрыва, произошедшего на улице Чехова в Ставрополе. По данным следственного управления СК России по региону, среди погибших — первый заместитель главы администрации города и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, напоминает телеканал 360. В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и незаконное приобретение взрывчатых веществ. В качестве одной из основных версий произошедшего следствием рассматривается возможность совершения теракта.
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