Дудаев разоблачил провокацию украинских спецслужб с видео об убийстве Гурциева

Появившееся в интернете видео с якобы признанием чеченцев в причастности к убийству ветерана СВО Заура Гурциева является информационной диверсией украинских спецслужб. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.
«Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым», — сообщил Дудаев в своем telegram-канале.
В своем обращении министр подчеркнул, что подобные видеоматериалы распространяются через анонимные источники и не должны вызывать доверия у пользователей. По его словам, подобные фейки создаются для дестабилизации ситуации и дискредитации жителей Чечни. Дудаев призвал проявлять критическое мышление при оценке информации из интернета и не поддаваться на провокации.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате взрыва, произошедшего на улице Чехова в Ставрополе. По данным следственного управления СК России по региону, среди погибших — первый заместитель главы администрации города и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, напоминает телеканал 360. В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и незаконное приобретение взрывчатых веществ. В качестве одной из основных версий произошедшего следствием рассматривается возможность совершения теракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.