«Он знал подрывника»: последние минуты жизни кавказского офицера, которого взорвали в Ставрополе

В Ставрополе ночью на улице Чехова произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участник программы «Время Героев». Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва во дворе жилого дома в Ставрополе, в результате которого погиб ветеран. На записи видно, как неизвестный мужчина приблизился к Гурциеву, после чего последовал мощный взрыв, повредивший несколько припаркованных автомобилей. На месте происшествия проводятся следственные действия, и одна из рассматриваемых версий — теракт. Подробности о смерти ветерана СВО — в материале URA.RU.
Последние минуты жизни Гурциева
В региональном управлении СК сообщили, что Гурциев погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Личность второго погибшего — 29-летнего местного жителя Никиты Пенькова — также установлена, он был знакомым Заура.
По данным источников, Гурциев оставался в сознании около пяти минут после взрыва и пытался отползти от места происшествия. Следствие предполагает, что СВУ находилось в сумке Никиты Пенькова, который, вероятно, привел его в действие осознанно. Этот вывод подтверждается тем, что перед взрывом Пеньков целенаправленно приблизился к Гурциеву левым боком, где находилась сумка с устройством. Мощность взрывного устройства оценивается в 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Власти Ставрополя предоставят полную поддержку семье погибшего участника программы «Время героев» и первого заместителя главы города. Об этом заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко в своем telegram-канале. Помощь будет оказана в полном объеме, подчеркнул градоначальник.
Исполнитель теракта
Вероятным исполнителем теракта, в результате которого погиб Заур Гурциев, является уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Он не работал и снимал квартиру в доме, возле которого произошел взрыв.
Никита снял квартиру в доме Гурциева пятнадцать дней назад. Предположительно, он поселился на улице Чехова, чтобы следить за распорядком дня погибшего. Взрыв случился, когда Пеньков подошел к Гурциеву.
Также сообщается, что они были знакомы. По данным Mash, 29-летний Никита Пеньков в 2023 году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Подразделение занимается охраной, сопровождением и конвоированием подозреваемых во время следствия и судебного процесса.
Кто такой Заур Гурциев
Заур Гурциев родился во Владикавказе в 1990 году и большую часть детства провел в Ставрополе. В 2007 году он начал службу в Вооруженных силах России. В возрасте 22 лет окончил Военную академию связи в Санкт-Петербурге, став специалистом по радиосвязи.
В гвардии майор Заур Гурциев был авианаводчиком, его задача заключалась в том, чтобы подобраться как можно ближе к цели и «подсветить» ее для удара армейской авиации. За руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя он был награжден орденом Мужества, а за Авдеевку — орденом «За военные заслуги». Он рассказал о своей работе на площадке образовательной программы «Время героев».
С середины сентября 2024 года Гурциев занимал пост первого заместителя главы города Ставрополя. Согласно данным сайта «Миротворец», он был занесен в список за участие в боевых действиях против Украины. За свою службу он был удостоен ряда государственных наград, включая ордена Мужества и медали Суворова и Жукова.
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