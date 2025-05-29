Mash: украинский дрон атаковал больницу в Курской области, есть пострадавшие

Вечером 29 мая в Курской области зафиксировали атаку беспилотников, в результате которой обломки одного из аппаратов повредили окна больницы №1, есть пострадавшие. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.
По их словам, системы противовоздушной обороны сбили не менее четырех беспилотных летательных аппаратов за вечер. «Со слов местных, ПВО сбила не меньше четырех дронов за вечер. На месте уничтожения одного из них началось возгорание», — отмечается в сообщении Mash. Официальные комментарии от властей или экстренных служб региона на момент публикации не поступали.
По информации источника, в результате падения обломков дрона в здании больницы №1 выбило два оконных стекла. Один человек получил травмы, его состояние уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится оценка ущерба и устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее в оперативном штабе правительства Курской области сообщили, что на всей территории региона введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям напомнили о бдительности.
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