В Свердловской области подешевеет картошка

На Среднем Урале в 2025 году ожидается снижение цен на картофель. Для этого местные аграрии активно увеличивают площади посева, заявила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
«Катастрофы в этом году не ждем. Более того, я думаю, что будут хорошие показатели по урожаю, потому что влаги в почве достаточно. Под картофелем площади наши аграрии увеличивают в этом году, поэтому надеемся, что соберем хороший урожай», — заявила министр в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Чтобы усилить конкуренцию с импортным картофелем из Египта и Ирана, который появился в торговых сетях, местные фермеры начали выращивать новые сорта молодого картофеля. Ожидается, что его первая партия поступит на рынок уже в июле, что скажется на ассортименте и ценах для потребителей. «Поэтому у жителей Свердловской области есть шанс в июле попробовать уже родной свой свердловский картофель, ранний, там специальные сорта подбираются», — отметила Кузнецова.
Сейчас уральские аграрии пока обеспечены российским семенным материалом картофеля только на 14%. В регионе действуют квоты на импорт семян, чтобы поддержать отечественных селекционеров, при этом необходимое количество иностранного посадочного материала продолжает поступать на рынок.
Министр прокомментировала и ситуацию с ценами на молочные продукты. Она пояснила, что ранее стоимость молока и масла долгое время росла медленнее инфляции, но затем цены выросли вслед за общерыночными тенденциями и ростом потребления. В настоящее время ситуация стабилизировалась.
Ранее цены на картофель в Свердловской области заметно выросли. За неделю продукт подорожал на 6,41%.
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