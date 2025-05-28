Цены на картошку взлетели в Свердловской области

В период с 19 по 26 мая цена картофеля в Свердловской области выросла на 6,41% за килограмм. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.
Так, средняя стоимость картофеля достигла 87,98 рубля, тогда как еще неделю назад цена составляла 82,68 рубля в среднем. Кроме того, подорожала морковь, прирост составил 6,38% — до 71,02 рубля за килограмм в среднем против 66,76 рубля неделей ранее, также подорожала свекла — до 84,67 рубля в среднем (+0,70%).
Спустя несколько недель повышения стоимость лука начала снижаться. Килограмм в среднем стал стоить 73,42 рубля (-2,6%). Цены на капусту снизились до 78,11 рубля в среднем, неделю назад килограмм продавали за 80,53 рубля в среднем.
Ранее URA.RU рассказывало, что скачок цен мог произойти по нескольким причинам: погоды, логистики и сложностей с хранением. По словам председателя «Союза производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергея Лацкова, на удорожание наложился еще и неурожай 2024 года.
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