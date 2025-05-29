29 мая 2025

Хинштейн: Курск атакован беспилотниками, есть постаревший

Хинштейн: Курск атакован беспилотниками, есть пострадавший
© Служба новостей «URA.RU»
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Хинштейн подтвердил атаку на больницу в Курске
Хинштейн подтвердил атаку на больницу в Курске Фото:
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В результате падения обломков беспилотников на территорию Курска пострадал 27-летний мужчина, который находился в автомобиле. Об этом сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн. Он уточнил, что пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

«Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы №1 — в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Также, по его словам, повреждены жилые многоквартирные дома.

Как сообщает Mash, по словам очевидцев, за вечер системой противовоздушной обороны были сбиты как минимум четыре беспилотных летательных аппарата. В результате падения одного из дронов на месте его уничтожения произошло возгорание.

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В результате падения обломков беспилотников на территорию Курска пострадал 27-летний мужчина, который находился в автомобиле. Об этом сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн. Он уточнил, что пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали. «Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы №1 — в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Также, по его словам, повреждены жилые многоквартирные дома. Как сообщает Mash, по словам очевидцев, за вечер системой противовоздушной обороны были сбиты как минимум четыре беспилотных летательных аппарата. В результате падения одного из дронов на месте его уничтожения произошло возгорание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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