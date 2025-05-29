Шабанов из «Трактора» вошел в тройку претендентов на «Золотую клюшку»

Челябинский 25-летний форвард ХК «Трактор» Максим Шабанов стал одним из трех номинантов на престижную хоккейную награду «Золотая клюшка», которую вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной Хоккейной Лиги
«В этом году у „Золотой клюшки“ будет новый владелец. Все три номинанта претендуют на неё впервые», — подчеркивает telegram-канал КХЛ.
Конкуренцию Шабанову составят Артем Галимов («Ак Барс») с 59 очками. И канадец Джош Ливо («Салават Юлаев»), установивший рекорд КХЛ по голам за сезон (49 шайб) и ставший лучшим бомбардиром (80 очков). Победителя определят по голосованию главных тренеров клубов КХЛ. Награда существует с 1993 года и считается одной из самых престижных в российском хоккее.
В этом сезоне Шабанов показал блестящую игру, став третьим в списке лучших бомбардиров лиги с 67 очками (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. Именно его результативность во многом помогла «Трактору» добраться до финала Кубка Гагарина, где челябинская команда в итоге уступила ярославскому «Локомотиву».
Шабанов также удостоился чести войти в число лучших игроков лиги символической сборной сезона КХЛ 2024/2025, получившей награду «Золотой шлем» на церемонии закрытия сезона 29 мая 2025 года. В состав символической сборной также вошли такие игроки как вратарь Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), защитники Александр Никишин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Александр Радулов («Локомотив»).
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