29 мая 2025

В ХМАО подскочила цена на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость за месяц стала выше более, чем на 0,3%
Стоимость за месяц стала выше более, чем на 0,3% Фото:

За последний месяц в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,3%. Такие опубликовал Росстат.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 21 апреля 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: 58,89 рубля… Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 26 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: 59,07 рубля» — написано в аналитических материалах.

Так, цена марки АИ-92 сейчас равняется 55,92 рубля (55,77 рубля месяцем ранее), АИ-95 — 60,41 рубля (после 60,19), а АИ-98 и выше — 83,04 рубля (после 82,95). Дизельное топливо же сейчас стоит 75,91 рубля, после 75,83 месяцем ранее.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяников оштрафовали на 49 миллионов рублей за сговор на рынке нефтепродуктов. В результате рассмотрения дела Ханты-Мансийское УФАС России признало действия компания нарушающими антимонопольное законодательство.

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За последний месяц в ХМАО зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. Увеличение стоимости составило более 0,3%. Такие опубликовал Росстат. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 21 апреля 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: 58,89 рубля… Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 26 мая 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: 59,07 рубля» — написано в аналитических материалах. Так, цена марки АИ-92 сейчас равняется 55,92 рубля (55,77 рубля месяцем ранее), АИ-95 — 60,41 рубля (после 60,19), а АИ-98 и выше — 83,04 рубля (после 82,95). Дизельное топливо же сейчас стоит 75,91 рубля, после 75,83 месяцем ранее. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяников оштрафовали на 49 миллионов рублей за сговор на рынке нефтепродуктов. В результате рассмотрения дела Ханты-Мансийское УФАС России признало действия компания нарушающими антимонопольное законодательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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