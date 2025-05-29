29 мая 2025

Кошки несколько дней прожили в квартире с трупом хозяйки в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторым животным понадобилась помощь ветеринара
Некоторым животным понадобилась помощь ветеринара Фото:

В Екатеринбурге два кота и две кошки с котятами несколько дней прожили в квартире вместе с трупом своей хозяйки. Об этом волонтерам рассказала участковый полиции, принимавшая участие в опечатывании квартиры, где скончалась женщина.

Помогать вызволять животных вызвался местный житель. «Вы только представьте — испугавшиеся кошки, которые забились под ванную, трупный запах, который еще не выветривался — все это не испугало Олега на пути к цели. Настоящий мужчина, большое спасибо!», — рассказали в благотворительном фонде «Зоозащита» во «ВКонтакте».

Мужчина также приютил у себя двух котов и кошку. Некоторым уже потребовалась помощь ветеринаров: они были отправлены в клинику из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с последствиями длительного пребывания в закрытой квартире. Еще одна кошка с котятами сейчас находится на временной передержке до конца июня. Волонтеры активно ищут спасенным животным новый дом. 

Ранее URA.RU рассказывало о сотне кошек, которые ютятся в двухкомнатной квартире вместе с лежачей пенсионеркой. Состояние всех животных было критическим — они страдали от истощения, обезвоживания и поедали своих сородичей. 

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В Екатеринбурге два кота и две кошки с котятами несколько дней прожили в квартире вместе с трупом своей хозяйки. Об этом волонтерам рассказала участковый полиции, принимавшая участие в опечатывании квартиры, где скончалась женщина. Помогать вызволять животных вызвался местный житель. «Вы только представьте — испугавшиеся кошки, которые забились под ванную, трупный запах, который еще не выветривался — все это не испугало Олега на пути к цели. Настоящий мужчина, большое спасибо!», — рассказали в благотворительном фонде «Зоозащита» во «ВКонтакте». Мужчина также приютил у себя двух котов и кошку. Некоторым уже потребовалась помощь ветеринаров: они были отправлены в клинику из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с последствиями длительного пребывания в закрытой квартире. Еще одна кошка с котятами сейчас находится на временной передержке до конца июня. Волонтеры активно ищут спасенным животным новый дом.  Ранее URA.RU рассказывало о сотне кошек, которые ютятся в двухкомнатной квартире вместе с лежачей пенсионеркой. Состояние всех животных было критическим — они страдали от истощения, обезвоживания и поедали своих сородичей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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