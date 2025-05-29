В Екатеринбурге два кота и две кошки с котятами несколько дней прожили в квартире вместе с трупом своей хозяйки. Об этом волонтерам рассказала участковый полиции, принимавшая участие в опечатывании квартиры, где скончалась женщина.
Помогать вызволять животных вызвался местный житель. «Вы только представьте — испугавшиеся кошки, которые забились под ванную, трупный запах, который еще не выветривался — все это не испугало Олега на пути к цели. Настоящий мужчина, большое спасибо!», — рассказали в благотворительном фонде «Зоозащита» во «ВКонтакте».
Мужчина также приютил у себя двух котов и кошку. Некоторым уже потребовалась помощь ветеринаров: они были отправлены в клинику из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с последствиями длительного пребывания в закрытой квартире. Еще одна кошка с котятами сейчас находится на временной передержке до конца июня. Волонтеры активно ищут спасенным животным новый дом.
Ранее URA.RU рассказывало о сотне кошек, которые ютятся в двухкомнатной квартире вместе с лежачей пенсионеркой. Состояние всех животных было критическим — они страдали от истощения, обезвоживания и поедали своих сородичей.
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