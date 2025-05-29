В Тюмени будут судить 22-летнего мужчину, который скрываясь от погони, протащил по асфальту на своем автомобиле сотрудника полиции. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Прокуратура Центрального административного округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел 9 мая недалеко от моста Влюбленных. Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль молодого человека за видимые нарушения правил тонировки и отсутствие документов. Когда полицейский потребовал проследовать в служебный автомобиль для составления протокола, водитель попытался скрыться и протащил более 200 метров по проезжей части инспектора, ухватившегося за дверь автомобиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!