29 мая 2025

В Тюмени будут судить мужчину, протащившего полицейского по асфальту. Видео

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Инспектор остановил тюменца из-за тонировки
Инспектор остановил тюменца из-за тонировки Фото:

В Тюмени будут судить 22-летнего мужчину, который скрываясь от погони, протащил по асфальту на своем автомобиле сотрудника полиции. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Прокуратура Центрального административного округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел 9 мая недалеко от моста Влюбленных. Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль молодого человека за видимые нарушения правил тонировки и отсутствие документов. Когда полицейский потребовал проследовать в служебный автомобиль для составления протокола, водитель попытался скрыться и протащил более 200 метров по проезжей части инспектора, ухватившегося за дверь автомобиля. 

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В Тюмени будут судить 22-летнего мужчину, который скрываясь от погони, протащил по асфальту на своем автомобиле сотрудника полиции. Об этом сообщила региональная прокуратура. «Прокуратура Центрального административного округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел 9 мая недалеко от моста Влюбленных. Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль молодого человека за видимые нарушения правил тонировки и отсутствие документов. Когда полицейский потребовал проследовать в служебный автомобиль для составления протокола, водитель попытался скрыться и протащил более 200 метров по проезжей части инспектора, ухватившегося за дверь автомобиля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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