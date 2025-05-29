29 мая 2025

Вместо игрушечных танков челябинцы детям к празднику скупили настольные игры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинским детям родители к празднику раскупили настольные игры и мягкие игрушки вместо бронетехники
Челябинским детям родители к празднику раскупили настольные игры и мягкие игрушки вместо бронетехники Фото:

В отличие от остальных россиян челябинцы на День защиты детей скупили настольные игры вместо игрушечной бронетехники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, в мае жители региона также покупали для подрастающего поколения мягкие игрушки.

«В лидерах по обороту в мае — мягкие игрушки, настольные игры и фигурки-игрушки. Этот выбор не пересекается с общероссийскими лидерами: сухими бассейнами, игрушечной бронетехникой, качалками, батутами и детскими компьютерами», — пояснили URA.RU на Wildberries.

В динамике челябинцы также отличились от остальных россиян. Наибольший прирост спроса к концу месяца наблюдался на музыкальные инструменты (плюс 370%), детские лейки (увеличение на 120%) и калейдоскопы (плюс 115%). При этом по всей стране лидерами роста стали мыльные пузыри, неваляшки и батуты.

В Челябинской области, если смотреть на индикаторы в натуральном выражении, то кроме названных товаров, активно раскупались игрушки-антистресс, конструкторы и пазлы. В целом интерес к развивающим и интеллектуальным играм стал ярко выраженным трендом в регионе.

В среднем на 20-25% упали продажи диафильмов, йо-йо и фрисби. Аналитики Wildberries заметили URA.RU, что продажи этих товаров носят нишевый характер.

В преддверии праздника оборот игрушек в области увеличился на 89%. Рост наблюдался и в сравнении с 2024 годом. Покупать товары этой категории стали на 29% чаще.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отличие от остальных россиян челябинцы на День защиты детей скупили настольные игры вместо игрушечной бронетехники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, в мае жители региона также покупали для подрастающего поколения мягкие игрушки. «В лидерах по обороту в мае — мягкие игрушки, настольные игры и фигурки-игрушки. Этот выбор не пересекается с общероссийскими лидерами: сухими бассейнами, игрушечной бронетехникой, качалками, батутами и детскими компьютерами», — пояснили URA.RU на Wildberries. В динамике челябинцы также отличились от остальных россиян. Наибольший прирост спроса к концу месяца наблюдался на музыкальные инструменты (плюс 370%), детские лейки (увеличение на 120%) и калейдоскопы (плюс 115%). При этом по всей стране лидерами роста стали мыльные пузыри, неваляшки и батуты. В Челябинской области, если смотреть на индикаторы в натуральном выражении, то кроме названных товаров, активно раскупались игрушки-антистресс, конструкторы и пазлы. В целом интерес к развивающим и интеллектуальным играм стал ярко выраженным трендом в регионе. В среднем на 20-25% упали продажи диафильмов, йо-йо и фрисби. Аналитики Wildberries заметили URA.RU, что продажи этих товаров носят нишевый характер. В преддверии праздника оборот игрушек в области увеличился на 89%. Рост наблюдался и в сравнении с 2024 годом. Покупать товары этой категории стали на 29% чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...