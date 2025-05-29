Вместо игрушечных танков челябинцы детям к празднику скупили настольные игры

В отличие от остальных россиян челябинцы на День защиты детей скупили настольные игры вместо игрушечной бронетехники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, в мае жители региона также покупали для подрастающего поколения мягкие игрушки.
«В лидерах по обороту в мае — мягкие игрушки, настольные игры и фигурки-игрушки. Этот выбор не пересекается с общероссийскими лидерами: сухими бассейнами, игрушечной бронетехникой, качалками, батутами и детскими компьютерами», — пояснили URA.RU на Wildberries.
В динамике челябинцы также отличились от остальных россиян. Наибольший прирост спроса к концу месяца наблюдался на музыкальные инструменты (плюс 370%), детские лейки (увеличение на 120%) и калейдоскопы (плюс 115%). При этом по всей стране лидерами роста стали мыльные пузыри, неваляшки и батуты.
В Челябинской области, если смотреть на индикаторы в натуральном выражении, то кроме названных товаров, активно раскупались игрушки-антистресс, конструкторы и пазлы. В целом интерес к развивающим и интеллектуальным играм стал ярко выраженным трендом в регионе.
В среднем на 20-25% упали продажи диафильмов, йо-йо и фрисби. Аналитики Wildberries заметили URA.RU, что продажи этих товаров носят нишевый характер.
В преддверии праздника оборот игрушек в области увеличился на 89%. Рост наблюдался и в сравнении с 2024 годом. Покупать товары этой категории стали на 29% чаще.
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