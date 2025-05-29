Шоумен Валдис Пельш станет ведущим певческого фестиваля «Русское поле» в Челябинске

В Челябинске 26 июля возле Торгового центра состоится второй Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который будет посвящен 80-летию Великой Победы. Зрителей ждет выступление более 300 музыкантов. Ведущим концерта станет шоумен Валдис Пельш, сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.
«26 июля на площади у Торгового центра 300 лучших голосов России сольются в едином мощном аккорде народной памяти, легендарные военные песни зазвучат над площадью, как набат Победы. Этот концерт станет особенным не только из-за музыки, но и благодаря харизме Валдиса Пельша», — отметили в группе филармонии во «ВКонтакте».
На фестивале выступят такие коллективы: Сочинский камерный хор, Челябинский камерный хор имени Михальченко, мужской хор Карельской филармонии, Башкирская хоровая капелла, «Русские Певчие» из Екатеринбурга, хоровые коллективы Магнитогорска, а также хор Сретенского монастыря, детские группы и другие. Со сцены прозвучат всенародно любимые песни военных лет, среди них — «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Темная ночь». Стоимость входного билета — 250 рублей.
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