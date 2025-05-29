Более трех тысяч курганских выпускников пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку

В Курганской области 30 мая проходит обязательный ЕГЭ по русскому языку. В этом году экзамен сдают свыше трех тысяч выпускников 11 классов. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области в своем tg-канале.
«Обязательный ЕГЭ по русскому языку в Курганской области сегодня, 30 мая, напишут более трех тысяч выпускников 11 классов. Экзамен уже стартовал и продлится 3,5 часа. Для ребят с ограниченными возможностями и инвалидов время экзамена увеличено на 1,5 часа», — отметило ведомство.
Русский язык является обязательным экзаменом для получения аттестата и поступления в любой вуз страны. По итогам прошлого года в Курганской области 14 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, что стало лучшим результатом за последние годы. В департаменте отметили, что ежегодно курганские школьники демонстрируют устойчиво высокие показатели по этому предмету.
Результаты экзамена по русскому языку участники узнают не позднее 15 июня. Следующими испытаниями для одиннадцатиклассников станут экзамены по обществознанию и физике, которые запланированы на 2 июня.
Ранее в Кургане было принято решение обеспечить выпускников горячими обедами в дни проведения ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку за счет городского бюджета. Стоимость питания для школьников увеличилась с 94 до 112 рублей за счет городского бюджета. В других крупных городах России подобная практика бесплатного питания на госэкзаменах не применяется.
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