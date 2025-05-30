В Кургане специалисты Роспотребнадзора начали отбор проб воды и песка на городских пляжах перед открытием купального сезона. Официально пляжи в регионе пока не допущены к эксплуатации. Однако один из жителей Тюмени искупался в Кургане, не смотря на запрет. Об этом сообщают СМИ.
«Хорошая вода, освежает. Я даже зимой купался в проруби. Поэтому после пробежки хорошо искупаться», — рассказал тюменец курганской ГТРК.
По информации специалистов, для проведения лабораторных исследований вода с пляжей набирается только в стерильные емкости, также отбираются образцы песка. В песке могут находиться яйца гельминтов и различные личинки, что требует дополнительной проверки на паразитологические показатели. Воду анализируют на уровень жесткости и проводят микробиологические исследования для оценки безопасности.
В настоящее время в Курганской области разрешено купаться только на двух водоемах — на озере Горькое в Звериноголовском округе и Медвежьем в Петуховском районе. Для открытия купального сезона собственники пляжей должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта требованиям законодательства и безопасности воды для населения.
Результаты лабораторных анализов воды и песка станут известны через три дня. После получения заключения Роспотребнадзора окончательное решение об открытии купального сезона принимает администрация города Кургана. В прошлом году официальный старт был дан в середине июня.
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