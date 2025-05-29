В Челябинске за попытку уничтожить военный самолет осудили парня из Дагестана

Челябинский облсуд 30 мая вынес приговор 17-летнему уроженцу Дагестана Рамазану Абукарову*, обвиняемому в диверсии: в начале 2024 года он по указу украинских кураторов попытался сжечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, парню назначили восемь лет колонии.
«Признать Рамазана Абукарова* виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в воспитательной колонии», — зачитала приговор судья Елена Давыдова
Юноше исполнится 18 лет только в сентябре. Поддержать парня в суд приехали его мать и брат. Смартфон и сумму в виде десяти тысяч рублей у Абукарова* изъяли до вступления в силу приговора, а изъятый газовый пистолет передали в Росгвардию. До рассмотрения гражданского иска у юноши арестованы счета, автомобиль и земельный участок.
Предварительно, украинские кураторы вышли на уроженца Дагестана в конце 2023 года. Ему пообещали 4,5 млн рублей за уничтожение самолета. Он получил детальный план действий и деньги на билет до Челябинска.
На дело парень пошел вечером 4 января. При себе он уже имел заранее подготовленную пятилитровую канистру бензина. Он проник на аэродром через близлежащие сады, облил технику горючей смесью, поджог и снял все на камеру. После скрылся.
Уничтожить самолет у него не получилось благодаря оперативной реакции служащих. Они потушили разгорающийся пожар. Но техника была временно выведена из строя. Стоимость восстановительных работ составила 62 млн рублей.
Исполнителя задержали сотрудники УФСБ по региону по пути домой. Его сняли с поезда. Весь срок следствия он провел в СИЗО. Сегодня у следствия имеются данные о его причастности к диверсиям на территории Дагестана. Парня подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге и базовой станции «Билайна».
*внесен в перечень террористов и экстремистов
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