29 мая 2025

В Кургане на Некрасовском мосту ремонтируют тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ремонта на Некрасовском мосту могут быть пробки (архивное фото)
Из-за ремонта на Некрасовском мосту могут быть пробки (архивное фото) Фото:

На Некрасовском мосту в Кургане идут ремонтные работы у пешеходной зоны. Об этом сообщают СМИ.

«Опять что-то делают на Некрасовском мосту. Из-за ремонта могут быть пробки», — пишет редакция 45.RU в своем telegram-канале. На фото видно, что работы ведутся рядом с тротуаром.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отремонтируют 17 мостов. В рамках обновления инфраструктуры отремонтируют мосты в Варгашинском, Целинном, Сафакулевском, Шадринском, Кетовском, Юргамышском и Звериноголовском районах.

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На Некрасовском мосту в Кургане идут ремонтные работы у пешеходной зоны. Об этом сообщают СМИ. «Опять что-то делают на Некрасовском мосту. Из-за ремонта могут быть пробки», — пишет редакция 45.RU в своем telegram-канале. На фото видно, что работы ведутся рядом с тротуаром. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отремонтируют 17 мостов. В рамках обновления инфраструктуры отремонтируют мосты в Варгашинском, Целинном, Сафакулевском, Шадринском, Кетовском, Юргамышском и Звериноголовском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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