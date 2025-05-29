Из-за ремонта на Некрасовском мосту могут быть пробки (архивное фото)
На Некрасовском мосту в Кургане идут ремонтные работы у пешеходной зоны. Об этом сообщают СМИ.
«Опять что-то делают на Некрасовском мосту. Из-за ремонта могут быть пробки», — пишет редакция 45.RU в своем telegram-канале. На фото видно, что работы ведутся рядом с тротуаром.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отремонтируют 17 мостов. В рамках обновления инфраструктуры отремонтируют мосты в Варгашинском, Целинном, Сафакулевском, Шадринском, Кетовском, Юргамышском и Звериноголовском районах.
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