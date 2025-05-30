Эстонцы массово повалили в Россию из-за цен на продукты

Жители Эстонии в последние месяцы стали в два раза чаще пересекать границу с Россией ради покупок одежды, техники и продуктов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти и наблюдения на погранпереходе между Нарвой и Ивангородом.
На границе регулярно фиксируются большие очереди. «Граждане Эстонии пересекают границу с Россией в два раза чаще, чем лица без гражданства», — отмечает Life.ru со ссылкой на эстонские власти. По словам местных жителей, основной причиной поездок становится разница в стоимости: одежда, техника и продукты в России стоят значительно дешевле, чем в магазинах Эстонии. Некоторые жители страны даже организовали бизнес — за 10 евро в час они предлагают другим стоять вместо них в очередях на границе.
Ситуация приобрела такой масштаб, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил возможность полного закрытия границы по примеру Финляндии. Несмотря на подобные заявления, спрос на российские товары внутри страны также продолжает расти. В эстонских магазинах увеличилось предложение российских детских продуктов и снеков популярных блогеров. Завоз товаров осуществляется фурами из разных регионов России, а у касс магазинов с российским ассортиментом выстраиваются очереди, в которых можно встретить не только эстонцев, но и украинцев.
Местные жители отмечают, что российские товары пользуются спросом независимо от ценовой политики. Популярность российских брендов сохраняется, а предприниматели адаптируются к возросшему потоку покупателей, расширяя ассортимент и логистику поставок.
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