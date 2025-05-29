29 мая 2025

В Тюменской области школьница выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в поселке Боровском Тюменской области
Инцидент произошел в поселке Боровском Тюменской области Фото:

В поселке Боровском Тюменской области, 29 мая, девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Об этом URA.RU сообщила мать мальчика, который является другом пострадавшей.

«Да, выпала девочка. Она подруга моего сына. В одной компании общаются», — отметила в разговоре с агентством тюменка.

URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Тюменской области. Ответ от ведомства ожидается. Аналогичный запрос направлен в департамент здравоохранения региона.

Ранее в Тюмени из окна многоэтажки выпала местная жительница. Она приземлилась на припаркованный под окнами подъезда автомобиль. В итоге от полученных травм тюменка погибла.

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В поселке Боровском Тюменской области, 29 мая, девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Об этом URA.RU сообщила мать мальчика, который является другом пострадавшей. «Да, выпала девочка. Она подруга моего сына. В одной компании общаются», — отметила в разговоре с агентством тюменка. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Тюменской области. Ответ от ведомства ожидается. Аналогичный запрос направлен в департамент здравоохранения региона. Ранее в Тюмени из окна многоэтажки выпала местная жительница. Она приземлилась на припаркованный под окнами подъезда автомобиль. В итоге от полученных травм тюменка погибла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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