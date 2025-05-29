В Тюменской области школьница выпала из окна многоэтажки

В поселке Боровском Тюменской области, 29 мая, девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. Об этом URA.RU сообщила мать мальчика, который является другом пострадавшей.
«Да, выпала девочка. Она подруга моего сына. В одной компании общаются», — отметила в разговоре с агентством тюменка.
URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Тюменской области. Ответ от ведомства ожидается. Аналогичный запрос направлен в департамент здравоохранения региона.
Ранее в Тюмени из окна многоэтажки выпала местная жительница. Она приземлилась на припаркованный под окнами подъезда автомобиль. В итоге от полученных травм тюменка погибла.
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