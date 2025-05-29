29 мая 2025

Тюменские студенты подожгли локомотив по указу украинских спецслужб

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджог произошел в середине апреля
Поджог произошел в середине апреля Фото:
новость из сюжета
В Тюмени диверсанты совершили поджог на железной дороге

Студенты, которые в апреле пытались поджечь локомотив в Тюмени в районе станции Войновка, действовали по наводке украинских спецслужб. Об этом сообщили в telegram-канале МВД Медиа.

«Оперативники подразделений МВД России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали граждан, которые подозреваются в совершении террористических актов. Все они действовали по заданию украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе МВД. Речь идет о студентах, которые пытались поджечь локомотив в Тюмени.

Там рассказали, что мошенники общались с задержанными по телефону. Угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, они склоняли собеседников к совершению поджогов, в том числе под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов.

Инцидент произошел в Тюмени в середине апреля. Двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет попытались поджечь два железнодорожных локомотива. При этом один из злоумышленников загорелся сам. Помощь ему оказали сотрудники РЖД.

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Студенты, которые в апреле пытались поджечь локомотив в Тюмени в районе станции Войновка, действовали по наводке украинских спецслужб. Об этом сообщили в telegram-канале МВД Медиа. «Оперативники подразделений МВД России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали граждан, которые подозреваются в совершении террористических актов. Все они действовали по заданию украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе МВД. Речь идет о студентах, которые пытались поджечь локомотив в Тюмени. Там рассказали, что мошенники общались с задержанными по телефону. Угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, они склоняли собеседников к совершению поджогов, в том числе под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов. Инцидент произошел в Тюмени в середине апреля. Двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет попытались поджечь два железнодорожных локомотива. При этом один из злоумышленников загорелся сам. Помощь ему оказали сотрудники РЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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