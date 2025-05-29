Тюменские студенты подожгли локомотив по указу украинских спецслужб

Студенты, которые в апреле пытались поджечь локомотив в Тюмени в районе станции Войновка, действовали по наводке украинских спецслужб. Об этом сообщили в telegram-канале МВД Медиа.
«Оперативники подразделений МВД России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали граждан, которые подозреваются в совершении террористических актов. Все они действовали по заданию украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе МВД. Речь идет о студентах, которые пытались поджечь локомотив в Тюмени.
Там рассказали, что мошенники общались с задержанными по телефону. Угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, они склоняли собеседников к совершению поджогов, в том числе под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов.
Инцидент произошел в Тюмени в середине апреля. Двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет попытались поджечь два железнодорожных локомотива. При этом один из злоумышленников загорелся сам. Помощь ему оказали сотрудники РЖД.
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