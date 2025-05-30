Военкоры призвали армию России применить «Орешник» после угроз Мерца

Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о разрешении Украине бить дальнобойным оружием по России требует новой демонстрации силы баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщили военкоры.
«Главная задача при следующем пуске — не просто эффектное попадание, а нанесение желательно необратимого ущерба объектам, критически важным для производства высокоточного вооружения», — отмечается в публикации telegram-канала «Военная хроника». Официальных комментариев от Минобороны России по поводу возможного проведения подобной операции на момент публикации не поступало.
По мнению военкоров, такая операция будет иметь стратегическое значение и сможет дестабилизировать ключевые элементы оборонного потенциала Украины. В качестве приоритетных целей названы предприятия, связанные с производством ракет и беспилотников по западным технологиям. В числе объектов указаны заводы по сборке беспилотников «Лютый» — киевские предприятия «Артем» и ГП «Антонов», а также заводы «Радиус» в Киеве и «Микроприбор» в Днепропетровске. При этом, по мнению экспертов, для достижения максимального эффекта удар по оборонной промышленности Украины должен быть комбинированным: рекомендуется использовать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также дроны «Герань», которые уже применяются в ходе специальной военной операции.
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