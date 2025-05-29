Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу сотрудника налоговой Артура Меликсетяна, которому, по версии следствия, передал взятку автохам Сергей Красуцкий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Меликсятян будет под арестом два месяца. Будет ли решение обжаловано, пока неизвестно.
К Артуру в суд из Крыма приехала мама. По ее словам, он вину отрицает. «Он давно работает в налоговых органах. И, судя по тому, как живет, никакой взятки не было. Он живет в моей квартире, машина у него одна с 2010 года», — рассказала URA.RU женщина. Она уверена, что ее сына подставили.
По данным URA.RU, Красуцкого задержали 28 мая. За день до этого он убегал от сотрудников ФСБ. И якобы даже открыл по ним ответный огонь. Во время погони Сергей получил ранение в ногу, и попал в больницу №24. Там его и нашли оперативники.
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