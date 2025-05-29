29 мая 2025

Руководство УрФУ срочно собирают на презентацию нового ректора

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Уральский федеральный университет (УрФУ). Екатеринбург , уральский федеральный университет, урфу
Ректор в вузе не менялся 15 лет Фото:
новость из сюжета
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность

В УрФУ с минуты на минуту начнется заседание расширенного состава ректора, на котором озвучат фамилию нового руководителя вуза. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, в Екатеринбург прилетел замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Ранее агентство анонсировало, что новым ректором будет декан радиофака Илья Обабков. Возглавлявший университет 15 лет Виктор Кокшаров становится президентом УрФУ.

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В УрФУ с минуты на минуту начнется заседание расширенного состава ректора, на котором озвучат фамилию нового руководителя вуза. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, в Екатеринбург прилетел замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. Ранее агентство анонсировало, что новым ректором будет декан радиофака Илья Обабков. Возглавлявший университет 15 лет Виктор Кокшаров становится президентом УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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