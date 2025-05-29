Руководство УрФУ срочно собирают на презентацию нового ректора

Ректор в вузе не менялся 15 лет
новость из сюжетаРектор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность
В УрФУ с минуты на минуту начнется заседание расширенного состава ректора, на котором озвучат фамилию нового руководителя вуза. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, в Екатеринбург прилетел замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
Ранее агентство анонсировало, что новым ректором будет декан радиофака Илья Обабков. Возглавлявший университет 15 лет Виктор Кокшаров становится президентом УрФУ.
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