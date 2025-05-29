29 мая 2025

В Тюменской области родные участников СВО получат новую льготу

В Тюменской области студентам, чьи родные ушли на СВО, будут платить стипендию
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты - члены семьи бойцов СВО, получат стипендии
Студенты - члены семьи бойцов СВО, получат стипендии Фото:

Студенты ссузов и вузов, являющиеся родственниками участников СВО, с 1 сентября начнут получать стипендию. Информация о льготе содержится в проекте постановления правительства региона, имеющемся в распоряжении URA.RU.

"Дополнить постановление «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции» дополнительным пунктом. А именно: осуществление ежемесячной выплаты студентам в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме по программам среднего профессионального и высшего образования", — говорится в документе.

Изменения, в случае их окончательного принятия, вступят в силу с 1 сентября. Размер стипендий будет рассчитываться на основе норматива государственной социальной стипендии, установленного федеральным законодательством.

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Студенты ссузов и вузов, являющиеся родственниками участников СВО, с 1 сентября начнут получать стипендию. Информация о льготе содержится в проекте постановления правительства региона, имеющемся в распоряжении URA.RU. "Дополнить постановление «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции» дополнительным пунктом. А именно: осуществление ежемесячной выплаты студентам в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме по программам среднего профессионального и высшего образования", — говорится в документе. Изменения, в случае их окончательного принятия, вступят в силу с 1 сентября. Размер стипендий будет рассчитываться на основе норматива государственной социальной стипендии, установленного федеральным законодательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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