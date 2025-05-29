В Тюменской области родные участников СВО получат новую льготу

Студенты ссузов и вузов, являющиеся родственниками участников СВО, с 1 сентября начнут получать стипендию. Информация о льготе содержится в проекте постановления правительства региона, имеющемся в распоряжении URA.RU.
"Дополнить постановление «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции» дополнительным пунктом. А именно: осуществление ежемесячной выплаты студентам в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме по программам среднего профессионального и высшего образования", — говорится в документе.
Изменения, в случае их окончательного принятия, вступят в силу с 1 сентября. Размер стипендий будет рассчитываться на основе норматива государственной социальной стипендии, установленного федеральным законодательством.
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