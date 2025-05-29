29 мая 2025

В УрФУ представили нового ректора, инсайд URA.RU подтвердился

Новым ректором УрФУ стал декан Илья Обабков
© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Екатеринбург , обабков илья
Илья Обабков занимал пост декана с 2018 года Фото:

Декан радиофака УрФУ Илья Обабков официально представлен в качестве нового ректора вуза. Это произошло на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, рассказал URA.RU источник.

Назначение Обабкова URA.RU первым анонсировало 28 мая. Кулуарная борьба за кресло ректора длилась несколько недель. Считается, что Обабкова поддерживало Минобрнауки РФ, а набсовет УрФУ — первого проректора по экономике Даниила Сандлера.

Действующий ректор Виктор Кокшаров переходит на позицию президента вуза. Он руководил УрФУ с 2010 года.

Илье Обабкову 49 лет. Он возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий с 2018 года.

Обновлено в 14:18:

Информацию о назначении Обабкова исполняющим обязанности ректора официально подтвердили в Минобре. «Работает в сфере образования более 25 лет. С 1998 года прошел путь от программиста кафедры до директора института ИРИТ-РТФ», — отмечается в справке ведомства.

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Декан радиофака УрФУ Илья Обабков официально представлен в качестве нового ректора вуза. Это произошло на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, рассказал URA.RU источник. Назначение Обабкова URA.RU первым анонсировало 28 мая. Кулуарная борьба за кресло ректора длилась несколько недель. Считается, что Обабкова поддерживало Минобрнауки РФ, а набсовет УрФУ — первого проректора по экономике Даниила Сандлера. Действующий ректор Виктор Кокшаров переходит на позицию президента вуза. Он руководил УрФУ с 2010 года. Илье Обабкову 49 лет. Он возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий с 2018 года. Обновлено в 14:18: Информацию о назначении Обабкова исполняющим обязанности ректора официально подтвердили в Минобре. «Работает в сфере образования более 25 лет. С 1998 года прошел путь от программиста кафедры до директора института ИРИТ-РТФ», — отмечается в справке ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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