В УрФУ представили нового ректора, инсайд URA.RU подтвердился

Декан радиофака УрФУ Илья Обабков официально представлен в качестве нового ректора вуза. Это произошло на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, рассказал URA.RU источник.
Назначение Обабкова URA.RU первым анонсировало 28 мая. Кулуарная борьба за кресло ректора длилась несколько недель. Считается, что Обабкова поддерживало Минобрнауки РФ, а набсовет УрФУ — первого проректора по экономике Даниила Сандлера.
Действующий ректор Виктор Кокшаров переходит на позицию президента вуза. Он руководил УрФУ с 2010 года.
Илье Обабкову 49 лет. Он возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий с 2018 года.
Обновлено в 14:18:
Информацию о назначении Обабкова исполняющим обязанности ректора официально подтвердили в Минобре. «Работает в сфере образования более 25 лет. С 1998 года прошел путь от программиста кафедры до директора института ИРИТ-РТФ», — отмечается в справке ведомства.
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