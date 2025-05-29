Политика В УрФУ представили нового ректора, инсайд URA.RU подтвердился Новым ректором УрФУ стал декан Илья Обабков 30 мая 2025 в 14:03 Размер текста - 17 + Илья Обабков занимал пост декана с 2018 года Фото: Илья Московец © URA.RU Декан радиофака УрФУ Илья Обабков официально представлен в качестве нового ректора вуза. Это произошло на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, рассказал URA.RU источник. Назначение Обабкова URA.RU первым анонсировало 28 мая. Кулуарная борьба за кресло ректора длилась несколько недель. Считается, что Обабкова поддерживало Минобрнауки РФ, а набсовет УрФУ — первого проректора по экономике Даниила Сандлера. Действующий ректор Виктор Кокшаров переходит на позицию президента вуза. Он руководил УрФУ с 2010 года. Илье Обабкову 49 лет. Он возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий с 2018 года. Обновлено в 14:18: Информацию о назначении Обабкова исполняющим обязанности ректора официально подтвердили в Минобре. «Работает в сфере образования более 25 лет. С 1998 года прошел путь от программиста кафедры до директора института ИРИТ-РТФ», — отмечается в справке ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Декан радиофака УрФУ Илья Обабков официально представлен в качестве нового ректора вуза. Это произошло на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, рассказал URA.RU источник. Назначение Обабкова URA.RU первым анонсировало 28 мая. Кулуарная борьба за кресло ректора длилась несколько недель. Считается, что Обабкова поддерживало Минобрнауки РФ, а набсовет УрФУ — первого проректора по экономике Даниила Сандлера. Действующий ректор Виктор Кокшаров переходит на позицию президента вуза. Он руководил УрФУ с 2010 года. Илье Обабкову 49 лет. Он возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий с 2018 года. Обновлено в 14:18: Информацию о назначении Обабкова исполняющим обязанности ректора официально подтвердили в Минобре. «Работает в сфере образования более 25 лет. С 1998 года прошел путь от программиста кафедры до директора института ИРИТ-РТФ», — отмечается в справке ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям