Выбран новый ректор УрФУ, представлять его летит статусный москвич

Свердловский истеблишмент обсуждает назначение ректором УрФУ декана Обабкова

Илья Обабков возглавляет радиофак с 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым ректором УрФУ, скорее всего, станет декан радиофака Илья Обабков. Об этом URA.RU сообщили три источника, близкие к набсовету вуза. По словам одного из них, Обабкова могут представить уже 30 мая.

«Все документы по нему согласованы. На презентацию Обабкова прилетит замминистра [науки и образования РФ]», — уточнил собеседник. Второй и третий источники сказали корреспонденту, что «тоже слышали об этом», но без подробностей. Сам Обабков от комментариев по теме воздержался. Как и первый проректор Даниил Сандлер, его конкурент.

Выдвинуть кандидатуру на пост ректора должен набсовет, а подписывает указ о назначении премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам Сандлера, заседание набсовета пока не назначено. Крайнее было 15 мая, ожидалось, что фамилию будущего ректора назовут еще тогда. Однако вопрос отложили. По данным URA.RU, из-за того, что не было единого мнения по поводу фамилии: набсовет поддерживал Сандлера, а Минобр — Обабкова. Ему 49 лет, он возглавляет Институт радиоэлектроники и информационных технологий с 2018 года.

О том, что Обабков и Сандлер претендуют на руководство главным вузом Урала, URA.RU первым сообщило еще 17 апреля — сразу после того, как стало понятно, что возглавлявший УрФУ почти 15 лет Виктор Кокшаров, покидает должность и становится президентом университета.