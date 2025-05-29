Выступление певицы прошло в рамках кинофестиваля «Медвежонок»
Анна-Мария Янковская, автор хита «Сигма бой» выступила на детском кинофестивале «Медвежонок» в Перми. Вместе с фанатами она спела песню, передает корреспондент с места событий.
«Вы хотите спеть со мной?», — спросила пришедших подростков девушка. После этого зал и сама Анна-Мария спели вместе.
Сразу после исполнения хита юная певица пообщалась с публикой. Следом за этим она сфотографировалась со всеми желающими.
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