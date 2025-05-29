29 мая 2025

Исполнительница хита «Сигма бой» спела вместе с пермяками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление певицы прошло в рамках кинофестиваля «Медвежонок»
Выступление певицы прошло в рамках кинофестиваля «Медвежонок» Фото:

Анна-Мария Янковская, автор хита «Сигма бой» выступила на детском кинофестивале «Медвежонок» в Перми. Вместе с фанатами она спела песню, передает корреспондент с места событий.

«Вы хотите спеть со мной?», — спросила пришедших подростков девушка. После этого зал и сама Анна-Мария спели вместе.

Сразу после исполнения хита юная певица пообщалась с публикой. Следом за этим она сфотографировалась со всеми желающими.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анна-Мария Янковская, автор хита «Сигма бой» выступила на детском кинофестивале «Медвежонок» в Перми. Вместе с фанатами она спела песню, передает корреспондент с места событий. «Вы хотите спеть со мной?», — спросила пришедших подростков девушка. После этого зал и сама Анна-Мария спели вместе. Сразу после исполнения хита юная певица пообщалась с публикой. Следом за этим она сфотографировалась со всеми желающими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...