29 мая 2025

Тюмень продала больше всего квартир на Урале

Тюменская область стала лидером по продаже жилья в Уральском округе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильем в Тюмени интересуются жители Москвы и Екатеринбурга
Жильем в Тюмени интересуются жители Москвы и Екатеринбурга Фото:

Тюменская область возглавила топ регионов Урала по покупке квартир. Об этом заявила на конференции Big Talk старший технический специалист компании «Яндекс» Татьяна Якушева.

«Мы связываем это с тем, что количество застройщиков в Тюменской области растет. Появляется больше рекламы, поэтому квартиры чаще рассматривают для покупки», — отметила Якушева.

Отмечается, что недвижимостью в Тюмени интересуются и жители соседних регионов России. Чаще всего интерес проявляют покупатели из Свердловской области, Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. 

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Тюменская область возглавила топ регионов Урала по покупке квартир. Об этом заявила на конференции Big Talk старший технический специалист компании «Яндекс» Татьяна Якушева. «Мы связываем это с тем, что количество застройщиков в Тюменской области растет. Появляется больше рекламы, поэтому квартиры чаще рассматривают для покупки», — отметила Якушева. Отмечается, что недвижимостью в Тюмени интересуются и жители соседних регионов России. Чаще всего интерес проявляют покупатели из Свердловской области, Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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