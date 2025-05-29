Тюмень продала больше всего квартир на Урале

Тюменская область возглавила топ регионов Урала по покупке квартир. Об этом заявила на конференции Big Talk старший технический специалист компании «Яндекс» Татьяна Якушева.
«Мы связываем это с тем, что количество застройщиков в Тюменской области растет. Появляется больше рекламы, поэтому квартиры чаще рассматривают для покупки», — отметила Якушева.
Отмечается, что недвижимостью в Тюмени интересуются и жители соседних регионов России. Чаще всего интерес проявляют покупатели из Свердловской области, Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга.
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