Названы три популярных района для покупки жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге тремя районами-лидерами по наибольшему спросу на покупку квартир стали Академический, Чкаловский и Верх-Исетский. Об этом на конференции Big Talk рассказал региональный представитель «Яндекс Недвижимости» на Урале Дмитрий Романов, передает корреспондент URA.RU.
«Академический район ненамного опережает Чкаловский. Но меньше всего внимания досталось почему-то Кировскому району, хотя спрос достаточно равновесный», — сказал Романов. Доля Академического района составила 18% от спроса, Чкаловского и Верх-Исетского — 15%. Кировский район получил лишь 6% интереса покупателей.
Кроме того, по данным «Яндекса», в период январь 2024 — апрель 2025 года, цены на квартиры также выросли. Стоимость изменилась на 12%, а предложение квартир в базе превысило 200 тысяч лотов.
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