Названы три популярных района для покупки жилья в Екатеринбурге

Академический район стал самым популярным для покупки жилья в Екатеринбурге
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Верх-Исетский район занял третье место в топе востребованных
Верх-Исетский район занял третье место в топе востребованных Фото:

В Екатеринбурге тремя районами-лидерами по наибольшему спросу на покупку квартир стали Академический, Чкаловский и Верх-Исетский. Об этом на конференции Big Talk рассказал региональный представитель «Яндекс Недвижимости» на Урале Дмитрий Романов, передает корреспондент URA.RU. 

«Академический район ненамного опережает Чкаловский. Но меньше всего внимания досталось почему-то Кировскому району, хотя спрос достаточно равновесный», — сказал Романов. Доля Академического района составила 18% от спроса, Чкаловского и Верх-Исетского — 15%. Кировский район получил лишь 6% интереса покупателей. 

Кроме того, по данным «Яндекса», в период январь 2024 — апрель 2025 года, цены на квартиры также выросли. Стоимость изменилась на 12%, а предложение квартир в базе превысило 200 тысяч лотов. 

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В Екатеринбурге тремя районами-лидерами по наибольшему спросу на покупку квартир стали Академический, Чкаловский и Верх-Исетский. Об этом на конференции Big Talk рассказал региональный представитель «Яндекс Недвижимости» на Урале Дмитрий Романов, передает корреспондент URA.RU.  «Академический район ненамного опережает Чкаловский. Но меньше всего внимания досталось почему-то Кировскому району, хотя спрос достаточно равновесный», — сказал Романов. Доля Академического района составила 18% от спроса, Чкаловского и Верх-Исетского — 15%. Кировский район получил лишь 6% интереса покупателей.  Кроме того, по данным «Яндекса», в период январь 2024 — апрель 2025 года, цены на квартиры также выросли. Стоимость изменилась на 12%, а предложение квартир в базе превысило 200 тысяч лотов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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